Bursaspor, hakem Burak Şeker'le maç kaybetmedi

Bursaspor, Altay maçında düdük çalacak hakem Burak Şeker'le mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi ise 8 maçta 2 kez sevinebildi.

TFF 1.Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan Altay-Bursaspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılığını Mehmet Cem Hanoğlu ve Seyfettin Ünal yapacak. Burak Şeker yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, mağlubiyet yüzü görmedi. Yeşil beyazlılar 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Genç hakem kariyerinde en çok Altay maçında (8) düdük çaldı. İzmir temsilcisi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. - BURSA