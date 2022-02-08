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Son dakika haber: Bursaspor Joao Pedro transferini duyurdu - Son Dakika

Son dakika haber: Bursaspor Joao Pedro transferini duyurdu

08.02.2022 21:58
Son dakika haber: Bursaspor Joao Pedro transferini duyurdu

Son dakika gündem haberi: Bursaspor, Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bursaspor, Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin ve Paços Ferreira'dan sonra Joao Pedro transferini de resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü, "Ailemize Hoş Geldin Joao Pedro" ifadeleriyle golcü oyuncuyu renklerine bağladığını kamuoyuna duyurdu.

(Barış Yalım/İHA)

Son dakika haber: Bursaspor Joao Pedro transferini duyurdu

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Spor Toto, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursaspor Joao Pedro transferini duyurdu - Son Dakika


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