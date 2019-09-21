Son Dakika Haberleri: Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek
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Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek

55 dakika önce

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle verilen üç puan silme cezasına itiraz edecek.

Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek, System.String[]

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle verilen üç puan silme cezasına itiraz edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, 2019-2020 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında verilen üç puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarının gerekli itiraz hakkını kullanacağı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edileceği bildirildi.

"Yeniden Zirveye" sloganıyla yola devam edileceği belirtilen açıklamada, "Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir." denildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen sürede eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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