Bursaspor, Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına anlaştı | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına anlaştı | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Bursaspor, Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına anlaştı | Transfer haberleri

17 dakika önce

Antalyaspor, Serdar Özkan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu.

Bursaspor, Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına anlaştı | Transfer haberleri, System.String[]

Antalyaspor, Serdar Özkan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Bursaspor, 33 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.


Serdar Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 resmi maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


İşte Bursaspor'un açıklaması;


Bursasporumuz profesyonel futbolcu Serdar Özkan ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.


Serdar Özkan yaptığı açıklamada 'Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte  geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim' dedi


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Serdar Özkan, Antalyaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:33 
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