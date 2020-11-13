Bursaspor'un milli gururu

Genç oyunculara verdiği önemle adından söz ettiren Bursaspor'da birçok isim ve altyapıdan yetişen oyuncular, A Milli Takım ve alt yaş gruplar dahil olmak üzere milli takımlarda yer alıyor.

Türk futbolunun lokomotiflerinden Bursaspor Kulübü, yetiştirdiği genç oyuncular ile Türk milli takımlarına da hizmet veriyor. Bu yıl, ligde pek çok genç isim ve altyapısından yetişen oyunculara şans veren Bursa temsilcisi; tüm yaş gruplarındaki milli takımlara en çok oyuncu veren kulüplerden biri konumunda.