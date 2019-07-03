Son Dakika Haberleri: Bursaspor, yeni sezon startını verdi
Son Dakika Güncel Haber

Bursaspor, yeni sezon startını verdi

27 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başladı.

Bursaspor, yeni sezon startını verdi, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto 1. Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşuvak yönetiminde toplanan takım ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Koşukavak ilk olarak, oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Ardından 4 kaleci ve 27 oyuncudan oluşan kamp kadrosuyla ısınma hareketleri ile antrenman başladı. İdmana Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Yağız Efe Öztaş, İsmail Çokçalış, Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Yardımcı, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Ahmet Furkan Özcan, Rüştü Hanlı, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ömer Turan Görgüç, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Jani Atanasov, Eren Güler, Burak Kapacak, Çağrı Yağız Yasak, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Tolga Çakıcı, Kubilay Kanatsızkuş, Batuhan Kör ve Ali Akman katıldı. Transfer görüşmesi yapan Okan Kocuk ile Ertuğrul Ersoy ise antrenmanda yer almadı. Antrenman arası basın mensuplarına açıklamalarda Koşukavak, "Burada yetenekli ve genç futbolcular var. Onların birçok değerli kulüplerde kaybolduklarını biliyoruz. En yakın örnek vermek gerekirse, Trabzonspor böyle krizler yaşamasaydı bugün Aktuş ve diğerleri yoktu. Mümkün mertebede elimizde olan futbolcuları bu seviyede oynayacak oyuncuları lig içerisinde kullanabileceğimiz futbolcuları, burada görmemiz gerekiyor. Herkesin beklediği transferin açılmasıyla alakalı kulübün şartları doğrultusunda oyuncu transferi yapıp iddialı bir takım oluşturmak bütün derdimiz ve düşüncemiz bu yönde. İnşallah başarırız. Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız var" diye konuştu.
(Hakan Gönül - Ahmet Küçükkaraca/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor, yeni sezon startını verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]