Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor - Son Dakika

Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor

19.10.2020 11:01
Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor, System.String[]

Bursaspor'a, Balıkesirspor karşısında attığı goller ve asistiyle galibiyeti getiren isim olan 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon performansıyla öne çıkıyor.

Bursaspor'a, Balıkesirspor karşısında attığı goller ve asistiyle galibiyeti getiren isim olan 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon performansıyla öne çıkıyor. Kariyerinde 170 maçı geride bırakan genç yetenek, 139 gole ulaştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, attığı goller ile takımının hücum yükünü sırtlıyor.

Altyapısından yetiştiği yeşil beyazlı kulübün, bu sezon istikrarlı oyuncularından biri haline gelen 18 yaşındaki santrfor, dün Balıkesirspor'a karşı oynanan ve Bursaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona eren mücadelede iki gol kaydederken, bir de asist gerçekleştirdi. Ligin geride kalan 5 haftasında da, tüm maçlara ilk 11'de başlayan genç oyuncu, böylelikle sezon performansını da 4 gol ve bir asiste çıkardı.Bursaspor'un tüm yaş gruplarında forma giymesinin yanı sıra, U19 Milli Takımı ile de ay yıldızlı formayı terleten Ali Akman, kariyerinde de attığı goller ile ön planda yer alıyor. Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 170 maçı geride bırakan genç yetenek, bu mücadelelerde 139 kez gol sevinci yaşadı. 36 kez Milli forma ile mücadele veren Akman; kariyerindeki gollerinin 20'sini de ay yıldızlı forma altında gerçekleştirdi.Bu sezon 411 dakika sahada kalarak, takımın en fazla forma şansı bulan 6'ncı oyuncusu olan Ali Akman, geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de 450 dakika süre almış ve iki gol, bir asist ile performans göstermişti.Kulüp Kariyeri;U21 Ligi: 6 Maç, 2 GolTürkiye Kupası: 4 Maç, 2 GolTFF 1. Lig: 26 Maç, 6 GolElit Akademi Ligi U19: 5 Maç, 3 GolElit Akademi Ligi U17: 11 Maç, 16 GolElit Akademi Ligi U16 Türkiye Finalleri: 4 Maç, 3 GolElit Akademi Ligi U16: 22 Maç, 19 GolAkademi Ligi U15: 24 Maç, 27 GolAkademi Ligi U14 Türkiye Finalleri: 5 Maç, 4 GolAkademi Ligi U14: 27 Maç, 37 GolMilli Takım Kariyeri;U18 Milli Takımı: 8 Maç, 6 GolU17 Milli Takımı: 14 Maç, 6 GolU16 Milli Takımı: 10 Maç, 6 Gol

U15 Milli Takımı: 4 Maç, 2 Gol


Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor
Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor
Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor

Balıkesirspor, Ali Akman, Bursaspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursasporlu Ali Akman yıldızını parlatıyor - Son Dakika Spor

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