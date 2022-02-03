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Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak - Son Dakika

Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak

03.02.2022 12:53
Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak

Burun estetiği alanında çalışmalar yapan kulak burun boğaz uzmanı doktorlar, Tekirdağ'da 18-19 Şubat'ta düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Burun estetiği alanında çalışmalar yapan kulak burun boğaz uzmanı doktorlar, Tekirdağ'da 18-19 Şubat'ta düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Doğu Trakya KBB Derneği'nce, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek toplantıda, rinoplasti (burun estetiği) alanındaki son gelişmeler ele alınacak, teorik ve canlı cerrahi sunumlar yapılacak.

Rinoplasti alanındaki yeni yöntemlerin de masaya yatırılacağı toplantıda, dünyada ve Türkiye'deki yeni yaklaşımlar değerlendirilecek.

Doğu Trakya KBB Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Adalı, yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir dernek olarak bu alanda ilk bilimsel toplantılarını düzenleyeceklerini ifade etti.

Toplantı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut ise desteklerinden dolayı, NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin'e teşekkür etti.

Bulut, Türkiye'nin son yıllarda dünyada rinoplasti merkezi haline geldiğini belirterek, bu nedenle düzenlenen toplantının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Bulut, uzun yıllar bu alanda çalışan ve çok önemli bilimsel katkıları bulunan Op. Dr. Abdülkadir Göksel'in davetli konuşmacı olarak toplantıya katılacağını belirtti.

Teorik ve canlı cerrahi sunumların yer alacağı toplantı ile ilgili Dr. Bulut, toplantıya yüz yüze yaklaşık 200 hekimin katılımının beklendiğini ayrıca toplantının online olarak da ülke genelindeki kulak burun boğaz hekimlerine ulaşacağını ifade etti.

Türkiye'deki bütün kulak burun boğaz hekimleri toplantıya çevrim içi katılabilecek.

Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak
Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak
Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak
Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak

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Trakya Bölgesi, Burun estetiği, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burun estetiği uzmanları Tekirdağ'da toplanacak - Son Dakika


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