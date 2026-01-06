Burundi'deki Mülteci Kamplarında Ölüm Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika
Burundi'deki Mülteci Kamplarında Ölüm Sayısı 105'e Yükseldi

06.01.2026 22:17
Burundi'deki mülteci kamplarında kötü koşullar nedeniyle son 2 haftada 105 Kongolu mülteci öldü.

Burundi'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında kurulan mülteci kamplarında son 2 haftada yaklaşık 105 Kongolu mülteci yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Burundi'deki Rugombo, Rumonge ve Gatumba mülteci kamplarında kötü yaşam koşulları nedeniyle son 2 haftada 105 Kongolu mülteci hayatını kaybetti.

Barınma imkanlarının yetersizliği, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve gıda sıkıntısı ölümlerde etkili olurken, kamplarda yapılandırılmış bir insani yardım mekanizmasının bulunmadığı belirtiliyor.

KDC'nin Burundi sınırında yer alan Uvira şehrinde Aralık 2025 başından bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce Kongolu, sınırı geçerek Burundi'ye sığınmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerinin 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak 2025 Aralık başında Güney-Kivu'daki Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Burundi, Güncel, Son Dakika

Burundi'deki Mülteci Kamplarında Ölüm Sayısı 105'e Yükseldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
01:00
SON DAKİKA: Burundi'deki Mülteci Kamplarında Ölüm Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika
