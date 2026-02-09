Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Altın Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Altın Madalya

Buse Tosun Çavuşoğlu\'ndan Altın Madalya
09.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Akrilik'in desteklediği güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı.

Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon, "Eşitliğin Kimyası" projesi kapsamında destekledikleri milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Zagreb Açık'taki başarısını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding iştirakleri tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği odağıyla yürütülen proje kapsamında desteklenen Avrupa ve dünya Şampiyonu milli güreşçi Çavuşoğlu, Zagreb Açık Ranking Serisi'nde altın madalya kazandı.

Kadın sporcuların desteklenmesi ve kız çocuklarının spora erişiminin artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamındaki sporcunun başarısı, eşitliğin sahadaki karşılığı olarak değerlendirildi.

"Eşitliğe duyulan güvenin bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb'de Türkiye'yi temsil ederken kadınların her alanda eşit şekilde var olabileceğini hatırlatmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu madalya, emeğin, inancın ve eşitliğe duyulan güvenin bir sonucu. Eşitliğin Kimyası'nın bu yolculukta yanımda olması, bana güç verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Buse Tosun Çavuşoğlu, Akkök Holding, Aksa Akrilik, Ekonomi, Akkim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Altın Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:45:20. #7.11#
SON DAKİKA: Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Altın Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.