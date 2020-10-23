BUSİAD felsefe toplantıları başladı - Son Dakika

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bursa Felsefe Kulübü paydaşlığında, bu yıl pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek olan "Açık Kapı Toplantıları Felsefe Söyleşileri" dizisinin ilki gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, söyleşinin ilk konuğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam oldu.

"Türkçe'de Felsefe Yapma Olanağı" başlıklı bir sunum geçekleştir İnam, felsefenin teknik bir şey olmadığını, dili duymak gerektiğini bildirdi.

İnam, "Türkçe ile bilim yapılamaz, felsefe yapılamaz yaygın kanısının" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, gençlerde yaygın görülmeye devam ediyor. Kötümser bir şekilde yapılıyor. Türkçe düşünen insanımızı üzen kendi dilini küçümser ve karamsar bir hale sokuyor. Türkçe ile düşünülemez savı, kendisinin ana dilinin Türkçe olduğunu kabul edip, anadiliyle çok fazla işi olmamış, şarkı, türkü söylemeyi, masalları, edebiyatı irdelememiş, onları tatmamış, onlarla yolculuk yapmamış, belki küçük yaşlarda yabancı dil öğrenip onunla tanış olmuş, kendi dilini tanımamış. Buradan geliyor. Kendi dilini tatmak diye bir şey var arkadaşlar. Fransızlar, saatlerce yemek yiyip büyük bir zevkle konuşurlar. O dilin kendisinden lezzet alma becerisi var. Dilin bir zevki var. Izdırap çeker gibi konuşulmaz."

Sosyal medya diline de değinen İnam, "İnsanı dilsiz kılan bir şeydir. İnsanlar emojilerle konuşmaya başlamışlar. Dilin tadını almak, zaman isteyen bir şeydir. Telaşla yaşanan yaşam, perişanlık anlamına gelen bir yaşamdır. İnsanlar, bu düzen içinde koşuşturmayı yaşam olarak anlıyorlar." ifadelerini kullandı.