Büyük Altılı'ya ön bakış - Manchester City: Manchester artık mavi mi?

Premier Lig’in kuruluşundan itibaren Ada’ya damga vuran şehir Manchester’dı. 1992-93 sezonunda başlayan Premier Lig kupası tam 17 kere Manchester şehrine gitti.

Premier Lig’in kuruluşundan itibaren Ada’ya damga vuran şehir Manchester’dı. 1992-93 sezonunda başlayan Premier Lig kupası tam 17 kere Manchester şehrine gitti. Alex Ferguson döneminde kazanılmadık kupa bırakmayan United, 13 kez bu unvana ulaşınca Manchester şehrinin sıfatı“kırmızı”olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri sermayesiyle yeniden yapılanan City ise United’ın zaferlerini taklit etme planları yapıyordu. Çok uzun yıllar geçmeden bu hedefe ulaşan City için hedef burada kalıcı olmaktı ve bunu başarmak için Pep Guardiola en doğru isim olacaktı. Guardiola’nın gelişiyle beraber geçen üç sezonda iki kez mutlu sona ulaşan City, bu iki sezonda sırasıyla 100 ve 98 puan alarak, lig tarihinde daha önce ulaşılamayan puanlara ulaştı.



2018-19 sezonunda Liverpool’la şampiyonluk için çok ciddi bir mücadele veren City için yeni sezon, geçen sezona göre kâğıt üzerinde biraz daha rahat geçecek gibi görünüyor. Şampiyonluktaki en ciddi rakibinin direkt rotasyona oyuncu dahil edememesi Maviler’e için avantaj sağlayabilir. Afrika Uluslar Kupası’nı kazanıp gelen Riyad Mahrez City’nin en yorgun oyuncusu ama bu noktada Guardiola ve sonsuz rotasyon opsiyonu devreye girecektir. Geçtiğimiz yılı kariyer sezonu olarak tamamlayan bir Raheem Sterling, kanatlarda ve ortada da oynayabilen bir Bernardo Silva varken yedeklerdeki en önemli silahlarından Mahrez’e dinlenip form tutma fırsatı doğacaktır. Sezon başlamadan çok kısa bir süre önce Leroy Sane’yi sakatlığa kaptırmış olması belki de Guardiola’nın yüzleşeceği en ciddi sorun. Ama İspanyol teknik adam için elindeki kadroyla çözülemeyecek bir sorun yok.



Tottenham’da inanılmaz bir sağ bek performansı göstererek geçtiğimiz sezon City yolunu tutan Kyle Walker’ın savunma repertuvarının çeşitliliği, dünya üzerindeki belki de en formdaki sağ bek olan Joao Cancelo’yla birleşince ütopik bir sağ bek hattı oluştu. İtalya Ligi’nin son iki sezonda en dikkat çeken birkaç oyuncusundan olan Cancelo’nun Guardiola tedrisatından geçtikten sonra dünyanın en iyisi olması işten bile değil. Kulübün böyle bir oyuncuyu 30 milyon euro + Danilo”karşılığında kadrosuna katmasını büyük bir yönetim hamlesi olarak değerlendirebiliriz. Vincent Kompany’nin sürpriz bir hamle sonucu Anderlecht’in oyuncu/menajeri olmasıyla beraber stoper rotasyonunda sorun yaşayabilirler. Aymeric Laporte, John Stones ve eski görüntüsünden uzak kalmaya başlayan Nicolas Otamendi, City’nin işini zorlaştıracaktır. Bu noktada devreye her zaman olduğu gibi Guardiola’nın şapkadan çıkardığı tavşanlar girecektir. Kyle Walker’ın sağ bekin yanı sıra stoper olarak oynayabilmesi ve Fernandinho’nun savunmada oynayabilecek bir oyuncu olmasırotasyon sorununu mümkün mertebe azaltabilir.



Son olarak City’nin en güçlü noktasına, orta sahasına değinmek gerek. Yaz transfer döneminde 70 milyon euro karşılığında Rodrigo’yu kadrosuna katan Guardiola’nın, Rodrigo’dan efektif bir Busquets çıkarma planı olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz sezon Fernandinho’nun sakatlığı sebebiyle kaçırdığı maçlarda takımın puan kayıpları yaşaması, Rodrigo’nun bu noktadaki önemini arttırıyor. İspanyol teknik adamın yaz döneminde genç yıldız adayı Phil Foden hakkında, “Hayatımda çalıştığım en yetenekli oyuncu” demesi bu sezon Foden’ı daha fazla izleyeceğimiz şeklinde okunabilir. İlkay Gündoğan’ın sözleşmesini de 2023’e kadar uzatan City yönetimi orta saha rotasyonundaki derinliği uzun süre korumayı hedefliyor. Sağlıklı halinde Premier Lig’in en iyi birkaç oyuncusundan olan Kevin de Bruyne’nin de sezona hazır girecek olması orta sahada Guardiola’nın elini kuvvetlendiriyor.



Manchester City için sezon başlamadan önce birkaç sorun dışında her şey yolunda görünüyor. Geçtiğimiz iki sezonda başardıkları ve kadronun potansiyeli, onları ligin favorisi yapıyor. Liverpool’un veya Tottenham’ın City’yi bu sezon ne kadar zorlayacağı ve takımın ne kadar sağlıklı kalacağı ligin düğümünü çözecektir. Senaryo City’nin istediği gibi ilerlerse ve United zirveden uzak kalırsa Manchester şehrinin sıfatı artık mavi olabilir.

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