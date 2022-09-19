BBP Genel Başkanı Destici'den "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması

19.09.2022 10:56
BBP Genel Başkanı Destici'den "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir yaşadığımız toprakları yönetmemizi, en fazla askeri gücümüze, o gücü anlamlı ve muzaffer kılan akla ve imana borçluyuz." ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir yaşadığımız toprakları yönetmemizi, en fazla askeri gücümüze, o gücü anlamlı ve muzaffer kılan akla ve imana borçluyuz." ifadesini kullandı.

Destici, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ve "Mareşal" unvanı verilmesinin yıl dönümünün her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

BBP Genel Başkanı Destici, Atatürk'ün 20 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin söz konusu kararına teşekkür amacıyla yaptığı konuşmada, "Kazanılan bu başarı, yüksek heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur." değerlendirmesinde bulunduğuna işaret etti.???????

"Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir yaşadığımız toprakları yönetmemizi, en fazla askeri gücümüze, o gücü anlamlı ve muzaffer kılan akla ve imana borçluyuz." ifadesini kullanan Destici, Gaziler Günü'nü kutladı.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den 'Gaziler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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