Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, Bahşılı ve Keskin'de anıldı
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Büyük Önder Atatürk, Bahşılı ve Keskin'de anıldı

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Kırıkkale'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, Bahşılı ve Keskin'de anıldı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Kırıkkale'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

Bahşılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, okul müdürü Sebahat Gültekin, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin yer aldığı törene, Kaymakam Ahmet Altun, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Keskin

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından şiir okundu ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

Programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırıkkale, Bahşılı, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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