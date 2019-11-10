Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı

Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, törene katılım yoğunluğundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, " 10 Kasım'da, çok sayıda vatandaşımızın burada bulunmasından büyük mutluluk duydum. Bu sayının giderek artması onur verici. Bence birbirimizle gurur duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yazgan, bugün Türkiye'de Atatürk'e olan samimi sevgi, saygı ve minneti sosyal medyada sanatla, edebiyatla, şarkıyla paylaşan genç neslin, Atatürk'ün anısı ve ülküsünü şeklen değil özünde sahiplenmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün "Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." ifadelerini anımsatan Yazgan, Barış Pınarı Harekatı dahil yürütülen mücadelenin, bu mirasın korunmasını amaçladığını ve Atatürk'ün benzeri olmayan bir ulusal lider olduğunu vurguladı.

Törende, Gürcistan Uluslararası Maarif Tiflis Okulu öğrencilerince şiir ve kompozisyon sunumu da yapıldı.

Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:45 Kaynak: AA
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