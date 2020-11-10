Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Çarşamba ilçesinde anma programı düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda çelenklerin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.