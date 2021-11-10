Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen törenle devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunması, Atatürk'ün hayatı konulu videonun izlenmesi, oratoryo sunumu, Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Önder Tıngır ile vatandaşlar katıldı.