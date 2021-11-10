Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Muş'un Korkut, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde törenlerle anıldı.

Korkut Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehit Muhammet Safitürk Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okundu, Atatürk adlı oratoryo sahnelendi.

Programa, Kaymakam Oğuzhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Şahin Bilgin, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt

Malazgirt'te Cumhuriyet Meydanındaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda şiirler okundu, Atatürk isimli oratoryo sahnelendi.

Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği program, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Levent Tağma, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, askerler, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bulanık

Bulanık'taki anma tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından belediye toplantı salonunda devam etti.

Gönün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler okundu, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, Cumhuriyet Savcıları Halil Demir ve Sena Güzel, Asliye Ceza Hakimi Ayşegül Erdoğan, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.