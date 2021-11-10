Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde de düzenlenen törenlerle anıldı.

Aladağ ilçesinde, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Program Aladağ Belediyesi Düğün Salonu'nda devam etti.

Kozan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlerde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler kapsamında Fatih Anadolu Lisesi tarafından Kozan Belediye Sineması'nda resim sergisi açıldı. Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Programa, Şehit İshak İlkokulu'nda devam edildi.

Anamur ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Kültür Merkezi'nde de Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda öğrenciler şiir dinletisi sundu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kaymakam Turgay İlhan, Belediye Başkanı Alper Öner ve Cumhuriyet Savcısı Cemre Gökçen Özden ile diğer ilgililerin katılımıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa Karacaoğlan Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Öte yandan ilçede dağcılar, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı. Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Kulübü Derneği üyesi 60 sporcu, yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşün ardından "Atam İzindeyiz, Unutmadık Unutmayacağız" pankartı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.