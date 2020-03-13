Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yılı kutlandı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yılı kutlandı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yılı törenle kutlandı.

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yılı kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yılı törenle kutlandı.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören Valilik Toplantı Salonu'nda devam etti.

Burada konuşan Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Pınar Ayla, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı sırasında Mardin'e iki kez geldiğini söyledi.

Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da birçok yerde ve zamanda dile getirdiğini aktaran Ayla, "Mardinliler bir gece önce aralarında 'Albay' olarak gördükleri Mustafa Kemal'i ertesi gün 'General' apoletiyle Mustafa Kemal Paşa olarak selamlamışlardır." dedi.

Daha sonra Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen çeşitli etkinliklerde ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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