Büyük Önderimizi saygı ve özlemle anıyoruz - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09.00'da Aliağa Cumhuriyet alanındaki törenle başlayacak. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtına sunulacak. Saat 09.05'te PETKİM, TÜPRAŞ ve gemilerin vereceği siren sesi ve aynı zamanda "Ti" işareti ile iki dakikalık saygı duruşunu takiben istiklal marşı hep bir ağızdan okunacak. İstiklal Marşı bitiminde bayraklar yarıya indirilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek program ile devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program; "Mustafa Kemal'i Sevmek" adlı yazının okunması, "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" adlı şiirin okunması ve "On Kasım En Büyük Yasım" adlı şarkının piyano ve işaret dili eşliğinde seslendirilmesiyle devam edecek. Program, 10 Kasım Oratoryosu, öğrenci korosu ve solo şarkıların seslendirilmesi ile öğretmenlerin seslendireceği "Çalın Davulları" türküsüyle son bulacak.