AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliğinde tören yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan Jandarma Piyade Astsubay Mustafa Yiğit, Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Yiğit, "99. Yıl dönümünü sevinç ve gurur ile kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından şehitlikler ziyaret edildi. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dualar edilerek tören sona erdi.

Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, ilçe protokolü, Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında şehitliği gelen bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.