Son Dakika Haberleri: Büyük Taşınma 'Selamlama Uçuşu"Yla Sona Erdi

Büyük Taşınma 'Selamlama Uçuşu"Yla Sona Erdi

8 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı.

Büyük Taşınma 'Selamlama Uçuşu
TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:04 Kaynak: DHA

İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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