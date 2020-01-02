Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı - Son Dakika

Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı

6 saat önce

Büyük uçak kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığı bildirildi.

Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı, System.String[]

Büyük uçak kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi "To70" tarafından yürütülen çalışmada, 2018'de meydana gelen uçak kazalarında 534 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılında bu sayının 257'ye gerilediği belirtildi.

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla azaldığına işaret edilen çalışmada, 2019'da aralarında büyük ticari uçakların da olduğu 86, 2018'de ise 160 uçak kazası meydana geldiği kaydedildi.

Dünya genelinde yolcu uçaklarının dahil edildiği çalışmaya göre, 2019'da her 5,58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza yaşanmış oldu.

Ölen yolcu, mürettebat ve uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybedenlerin sayılarının hesap edildiği çalışmaya, küçük özel uçaklar, askeri uçaklar, eğitim uçakları, kargo uçakları ve helikopterlerin karıştığı kazalar dahil edilmedi.

Havacılık Güvenlik Ağı'ndan yapılan açıklamada da 2019'un, "ticari havacılık için en güvenli yıllardan biri" olduğu ifade edildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı "Boeing 737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü
Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kaldı sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu

Son Dakika Haberleri
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:11 Balıkesir aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:17:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]