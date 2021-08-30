Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Valilikte düzenlenen programa siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer ile azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri de katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

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