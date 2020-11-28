Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süresi uzatıldı - Son Dakika

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süresi uzatıldı

28.11.2020 13:53
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süresi uzatıldı, System.String[]

Bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe takılarak kayıt altına alınma ile hayvanların işletmeye giriş-çıkış bildirim sürelerinde değişikliğe gidildi.

Bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe takılarak kayıt altına alınma ile hayvanların işletmeye giriş-çıkış bildirim sürelerinde değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle küpe takılarak kayıt altına alınma süresi, sığır cinsi hayvanlarda 3 aydan 6 aya, koyun ve keçi türü hayvanlarda (mera ve göçerler 9 aydan) 6 aydan 1 yaşına çıkartıldı.

Tanımlama sürelerine bakılmaksızın her yaştan hayvanın küpelenmesi amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna yetki verildi.

Hayvan sahipleri tarafından işletmeye hayvan giriş-çıkışı veya alım-satımlarda, 7 gün olan bildirim süresi 30 güne çıkarıldı.

Öte yandan Bakanlığın, Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmeliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, göçer hayvan sevk güzergahı İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenecek. Göçer hayvan sevklerinde belirlenen güzergah üzerinde gidiş ve dönüş için tek veteriner sağlık raporu yeterli olacak.

Bakanlık insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, gerekli hallerde göçer hayvan sevklerine kısmi veya tam kısıtlama getirebilecek.

Hayvan nakillerinde belge şartı

Bakanlığın "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de yürürlüğe girdi.

Daha öncesinde işletmeye belgesiz getirildiği tespit edilen hayvanlar için hayvan başına idari para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle nakil esnasında belgesi olmadığı tespit edilen hayvanlar için hayvan başına, nakil sonrasında işletmeye belgesiz getirildiği tespit edilen hayvanlar için hayvan sayısına bakılmaksızın işletme başına ceza uygulanarak işletmelere kaydedilmesi sağlanacak.

Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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