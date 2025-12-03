Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar - Son Dakika
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar
03.12.2025 11:37
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan adliyede görevli memur Erdal T. tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Erdal T.'nin çalışma arkadaşlarından bazılarına olay sonrası "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İlginç hırsızlık, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısının 1 Aralık tarihinde yaptığı olağan denetimlerde ortaya çıktı.

25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar
Memur Erdal T.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaeden arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesi devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

"TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA"

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"

Hırsızlık şüphelisi Erdal T.'nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi'nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Kaçakçılık, İngiltere, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Memur, Gümüş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    helal dayi biraz da vatandas calsin benim hakkim varsa helal olsun) 64 20 Yanıtla
    Murat Çil Murat Çil:
    ne adamsın çok güldüm benden de helal olsun dediğin gibi birazda vatandaş çalsın 25 9
    Diyego Can Diyego Can:
    benden yana da helal olsun 17 12
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Helal olsun insanların sukünet içerisinde yaşaması için gerekli olan ücretleri vermezseniz insanları haram yola sokarsınız suçlu suçu işleyen değil karanlığı getirendir.Karanlığı kim getirdi 31 17 Yanıtla
  • Mert Mertcan Mert Mertcan:
    Ee bakti herkes caliyor ben de ucundan azicik alim demis:))) 33 6 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    o parayla ingiltereden , baska ulkeye gecmistir bile , 30 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    bulursunuz adamı belki 147 milyon götürmüş adliyeden çıkmış belki bulursunuz o herşeyini değiştirmiştir şimdi 22 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
