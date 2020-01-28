BÜYÜKÇEKMECE D-100'DE OTOMOBİL BAŞIBOŞ ATLARA ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE D-100'DE OTOMOBİL BAŞIBOŞ ATLARA ÇARPTI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE D-100'DE OTOMOBİL BAŞIBOŞ ATLARA ÇARPTI

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE D-100'DE OTOMOBİL BAŞIBOŞ ATLARA ÇARPTI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı  otomobil Ankara istikametinde giderken aniden  başıboş  3 at yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada 3 at telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın ön camından içeriye giren atı vinç yardımıyla çıkardı. Diğer iki at ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin ön camından içeriye giren at

-Yola savrulan iki at

-Ekiplerin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla atı otomobilden çıkarması

-Genel ve detaylar


D-100 Karayolu, Büyükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
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