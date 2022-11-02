Büyükçekmece'de inşaat alanında 4 insana ait iskelet ve metal para bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de inşaat alanında 4 insana ait iskelet ve metal para bulundu

02.11.2022 13:35

Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da yer alırken kazı yapılan alanın eski bir mezarlık olabileceği belirtildi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu. Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye daha ait iskelet ve yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu.

Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu! Olay yerine ekipler yönlendirildi

ESKİ BİR MEZARLIK OLABİLECEĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de inşaat alanında 4 insana ait iskelet ve metal para bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de inşaat alanında 4 insana ait iskelet ve metal para bulundu - Son Dakika
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