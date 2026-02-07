Büyükçekmece'de İki Bina Yıkıldı - Son Dakika
Büyükçekmece'de İki Bina Yıkıldı

Büyükçekmece\'de İki Bina Yıkıldı
07.02.2026 13:09
Büyükçekmece'de deprem riski nedeniyle iki bina yıkıldı. İBB, kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyor.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem açısından "yüksek riskli" olduğu tespit edilen 2 binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca yıkılmasına karar verilen, Atatürk Mahallesi'nde 1986 yılında inşa edilen 2 bina için hazırlıklar tamamlandı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım işlemlerinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Afet öncesinde tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Aslan, "İBB, olarak depreme yönelik hazırlık çalışmalarımızda altyapı, üstyapı, ulaşım, lojistik, deprem anı ve sonrası olmak üzere 4 ana başlıkta, 14 alt başlıkta mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 21 daire başkanlığı ve bağlı kuruluşlarımız ve 14 iştirak şirketimizin dahil olduğu 57,8 milyar liralık 291 projemizi tamamlamış durumdayız." diye konuştu.

Aslan, bu konuda daha yolun başında olduklarını, bütçelerinin büyük bir kısmını kentin ulaşımı, altyapısı, kentsel dönüşüm ve afete hazırlığa ayırdıklarını kaydetti.

Son 6 yılda hızlı tarama yöntemiyle 169 bin 327 başvuru aldıklarını, 128 bin 824 binada tespitlerde bulunduklarını, 37 bin 453 binayı da taradıklarını aktaran Aslan, hızlı tarama testlerinden sonra incelenen binaların yaklaşık yarısının "yüksek" ve "çok yüksek riskli" olduğunun belirlendiğini anlattı.

Aslan, 1999 ve öncesi yapılar için düşük gelirli vatandaşlara yüzde 65'e varan yapım desteği sağlamaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradan İstanbullulara bir çağrım var: Binalarınızın dönüşümlerini ertelemeyin ve ötelemeyin. Kendinizi yalnız hissetmeyin. İstanbul'da devletin bir kurumu olan ve devletin görevlilerinin olduğu İBB var ve tüm yurttaşlarımızın yanında. Bu binaları biz yıkmazsak, biz iyileştirmezsek deprem gelip yıkacak ve canlarımızı alıp bizden götürecek. Yüreğimiz sızlamaya devam edecek."

Açıklamanın ardından Büyükçekmece'deki iki binanın yıkımına başlandı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Büyükçekmece, Nuri Aslan, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

