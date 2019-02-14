Büyükçekmece'de Mubim Dönemi
58 dakika önce
Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki muhtarlık binalarına Muhtarlık Bilgilendirme Merkezleri (MUBİM) kurularak vatandaşların istek ve talepleri artık daha hızlı işleme alınacak.
Büyükçekmece
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki muhtarlık binalarına Muhtarlık Bilgilendirme Merkezleri (MUBİM) kurularak vatandaşların istek ve talepleri artık daha hızlı işleme alınacak.
Muhtarlıklar ve belediye arasında çevrimiçi platform hizmeti veren MUBİM uygulaması sayesinde vatandaşlar istek ve şikayetlerine artık daha hızlı yanıt alabilecek.
SMS veya e-posta ile geri bildirim
Muhtarlıkları ziyaret eden vatandaşların belediyeyle alakalı istek, öneri ve şikayetleri muhtarlar tarafından MUBİM sisteminde işleme alınarak belediyeye aktarılacak. Belediyeye sevk edilen talepler ilgili birimler tarafından çözülerek ilgili vatandaşlara SMS veya e-posta üzerinden geri bildirim yapılacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:27 Kaynak: İHA
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