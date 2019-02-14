Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Mubim Dönemi

Büyükçekmece'de Mubim Dönemi

58 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki muhtarlık binalarına Muhtarlık Bilgilendirme Merkezleri (MUBİM) kurularak vatandaşların istek ve talepleri artık daha hızlı işleme alınacak.

Büyükçekmece'de Mubim Dönemi, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki muhtarlık binalarına Muhtarlık Bilgilendirme Merkezleri (MUBİM) kurularak vatandaşların istek ve talepleri artık daha hızlı işleme alınacak.

Muhtarlıklar ve belediye arasında çevrimiçi platform hizmeti veren MUBİM uygulaması sayesinde vatandaşlar istek ve şikayetlerine artık daha hızlı yanıt alabilecek.

SMS veya e-posta ile geri bildirim

Muhtarlıkları ziyaret eden vatandaşların belediyeyle alakalı istek, öneri ve şikayetleri muhtarlar tarafından MUBİM sisteminde işleme alınarak belediyeye aktarılacak. Belediyeye sevk edilen talepler ilgili birimler tarafından çözülerek ilgili vatandaşlara SMS veya e-posta üzerinden geri bildirim yapılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

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