Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Sahte Adres Kaydı İddiası

Büyükçekmece'de Sahte Adres Kaydı İddiası

15 dakika önce

Büyükçekmece'de bir siyasi partinin temsilcisinin şikayeti üzerine, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla nüfus müdürlüğünde görevli bir kişi tutuklandı.

Büyükçekmece'de Sahte Adres Kaydı İddiası, System.String[]
Büyükçekmece'de bir siyasi partinin temsilcisinin şikayeti üzerine, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla nüfus müdürlüğünde görevli bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli bir nüfus memurunun, kullanım dışında olan boş konutlara illegal yollarla nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Belediyesinde çalıştığı sırada 2 yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğüne tayini çıkarılan nüfus memuru M.Ö.S'nin, ilçedeki kenar mahallelerde kullanım dışı boş konutlara adres kaydı yaptığı tespit edildi. Geçen yılın Eylül ve Aralık ayı döneme denk gelen süre boyunca 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edilen M.Ö.S., emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanan nüfus memuru, polisteki sorgusunun ardından bugün sevk edildiği mahkemece 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada soruşturmaya konu olan söz konusu adres bildirimleri ile ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulunca inceleme başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:14 Kaynak: İHA

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