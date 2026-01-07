Büyükçekmece'de Trafo Patladı, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
Büyükçekmece'de Trafo Patladı, 2 İşçi Yaralandı

Büyükçekmece\'de Trafo Patladı, 2 İşçi Yaralandı
07.01.2026 13:16
Büyükçekmece'de trafoda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de 2 işçi, tamir etmek için girdikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı.

Mimaroba Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan trafodaki arızayı gidermek için Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) işçisi 2 kişinin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

İşçiler boyun ve yüz kısmından hafif yaralanırken, sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçileri ambulansla hastaneye götürdü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Trafo Patladı, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Trafo Patladı, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
