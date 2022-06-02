Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

02.06.2022 11:38

Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı Büyükçekmece'de yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 öğrenciden 2'sinin cenazeleri otopsi sonrası aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 öğrenciden 2'sinin cenazeleri otopsi sonrası aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken, 3 öğrenci de hayatını kaybetmişti. Feci kazada hayatını kaybeden lise öğrencileri Mehmet Alp Güney ve Oğuzhan Kolver'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilmişti.

Oğlu Oğuzhan Kolver'in cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne bekleyen acılı baba İlhami Kolver, "Ben olay yerini görmedim internetten haberlerden gördüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sürücü alkollüymüş bakacağız göreceğiz sonucunu. 15 yaşındaydı pırıl pırıl bir çocuktu böyle bir şey yoktu" dedi.

Başka acılar yaşanmaması için kazayı yapan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Kolver'in dayısı Sadi Göçmen ise "Çocuk okuldan çıktığı anda durağa geliyor. Araç çok hızlı bir şekilde geliyor ve durağa dalıyor. Katliam gibi kaza oluyor. 20 öğrenci varmış. Çocuk benim yeğenim. Ben sürücülerin gereken cezayı almasını istiyorum. Başka kazalar olmasın. Başka ölümler olmasın bizim acımız çok büyük. Benim yeğenim lise 2. sınıfa geçecekti. Çocuk ben okuyacağım daha büyük yerlere geleceğim diyordu. Ama kaza sonucu kaybettik gereken cezayı almasını istiyorum. Trafik kurallarına uymaları lazım trafik cezalarının arttırılmasını istiyorum. Şu an sürücüyle ilgili bir bilgi alamadık. Gereken cezayı almasını istiyoruz onun" diye konuştu.

Otopsi işlemi tamamlanan Mehmet Alp Güney ve Oğuzhan Kolver'in cenazeleri defnedilmek üzere yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

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Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney için cenaze töreni düzenlendi Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney için cenaze töreni düzenlendi İnşaat demirine saplanarak ölen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı İnşaat demirine saplanarak ölen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika


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