Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

01.06.2022 20:28

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Alp Güney'in (14), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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