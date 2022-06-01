Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, S.T. (30) idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak İETT otobüs durağına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan feci kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önündeki aracı solladıktan sonra kontrolden çıkıp durakta bekleyenlere çarparak yol kenarındaki yeşil alanda takla attığı görülüyor.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden, Büyükçekmece kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"YAKLAŞIK 70-80 ÖĞRENCİ VARDI"

Olaya şahit olan bir vatandaş, gördüklerini anlattı. Kumburgaz'dan yan yoldan geldiğini belirten Turan Yıldız, "Burada öğrenciler otostop yapıyorlardı, yaklaşık 70-80 öğrenci vardı. Durakta otobüs duruyordu. Kimisi otobüse biniyordu, kimisi otobüsün önündeydi. Kırmızı araba soldan geldi, sağa kırıp direk öğrencilerin üzerine daldı." dedi.

"SÜRÜCÜYÜ GÖRMEDİM ARABA TAKLA ATTI"

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü: "20-30 tane öğrenci yerdeydi. Bir tanesini tutayım dedim, tutamadım. Şeker hastasıyım bayılacak gibi oldum. 112'yi 155'i aradım, vaziyet bu. Sürücüyü görmedim araba takla attı o tarafa doğru."