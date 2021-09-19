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Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika

Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti

19.09.2021 15:02

- Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti Büyükçekmece'de bu yıl 3. kez düzenlenen ve 14'ü kadın olmak üzere 107 sporcunun katıldığı 3. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

- Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bu yıl 3. kez düzenlenen ve 14'ü kadın olmak üzere 107 sporcunun katıldığı 3. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda 5 bin metrelik parkurda uluslararası sporcularında katılımıyla toplam 20 kategoride yarışıldı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi ortaklığında bu yıl 3. Kez düzenlenen 3. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması sporcular tarafından büyük ilgi gördü. 14'ü kadın olmak üzere toplam 107 sporcunun katıldığı etkinlikte toplamda 20 kategoride yarışıldı. Uluslararası sporcuların da katıldığı 5 bin metrelik parkurda ise kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmada 1 saat 14 dakika 17 saniyelik skoruyla erkekler genel klasmanında M. Naeım Masrı, kadınlar genel klasmanda ise 1 saat 35 dakika 45 saniyelik skoruyla Burçak Tümay Pekel birinci oldu. Yarışma sonunda gelenek haline gelen denize atma ritüeli ise unutulmadı. Yarışmada emeği geçen katılımcılardan bazıları denize atıldı. Gelenek haline gelen ritüelin ardından ise düzenlenen ödül töreniyle yarışma sona erdi.

"Yarışmamızı sağ salim bir şekilde tamamladık"

Yarışmanın bitiminde konuşan Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, "Sağ salim bir şekilde yarışmamız neticelendi. Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi'nin beraberce düzenlediği bu organizasyonda 5 bin metre mesafe Büyükçekmece körfezinde yüzüldü. Bu sene 3. kez düzenlenen yarışmamıza 14'ü kadın olmak üzere 107 yarışmacı başvuruda bulundu. Türkiye karasularında düzenlenen tek 5 bin metre profesyonel yarışta katılımcıların hepsi lisanslı sporcular. Tertemiz bir denizde, pırıl pırıl bir havada yarışmamızı icra ettik. Bu yarışmamız Türkiye genelinde sürdürdüğümüz üçlü yarışmaların ilkiydi. Bu yarışmanın ikincisini 20 Ekim günü İskenderun Körfezinde 36 kilometrelik parkurda gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene bu yarışlara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Mudanya körfezinde 12 kilometrelik bu yarışla birlikte 5 kilometre, 12 kilometre ve 36 kilometre olacak şekilde üçlü yarışımızı tertipleyeceğiz. 36 kilometrelik İskenderun Körfezi yarışımız bunların dışında yarı bir önemede sahip. Bu yarışmamız İtalya'da düzenlenen Capri Napoli Açık Deniz Yüzme yarışına rakip olacak ve ülkemizin tanıtımı adına büyük bir öneme sahip olacak. Ülkemiz 80 milyon nüfuslu dev gibi bir ülke. Maddi ve manevi imkanları çok geniş, insan malzemesi çeşitliliği ise inanılmaz derecede fazla. Doğru projelere devletimizin de verdiği destekle çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ayrıyeten de bu yarışmada bizlere verdiği destekten dolayı da Büyükçemce Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Dr. Hasan Akgün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Spor camiası olarak büyük bir aile olduklarını vurgulayan Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Ahmet Selami Vanlı, "Bugün burada çok sevgili bir arkadaşımız ve kulübümüzün de eski üyesi rahmetli Azem Yarımca adına yüzdük. Onun ve onla birlikte yüzme sporuna gönül vermiş tüm arkadaşlarımızın ruhları şad oldun. Biz büyük bir aileyiz, sadece organizasyon ve eğlencelerde bir arada değil kötü günde de bir aradayız" diye konuştu.

Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti
Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti
Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti
Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti

Togo Cumhuriyeti, Büyükçekmece, Türkiye, Yüzme, Genel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
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