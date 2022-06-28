2 dış temsilciliğe Büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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2 dış temsilciliğe Büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

28.06.2022 04:17
2 dış temsilciliğe Büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 dış temsilcilikteki Büyükelçi merkeze alınırken, yerlerine büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 dış temsilcilikteki Büyükelçi merkeze alınırken, yerlerine büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alınırken, yerlerine Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AGİT, silahların kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden atandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 dış temsilciliğe Büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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