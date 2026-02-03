Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika
Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

03.02.2026 18:29
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Erciyes, 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Erciyes, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Erciyes, "AA muhabirlerinin Gazze'de çektiği fotoğraflar, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı aynı zamanda belgeliyor. Bu fotoğrafların hepsi birbirinden değerli ve önemli fotoğraflar." dedi.

Erciyes, seçimini ise AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Bir hayır kurumunun dağıttığı yemekleri beklerken çocukların görüntülendiği fotoğrafı değerlendiren Erciyes, "Çocukların yüzlerindeki ifade aslında tüm insanlığın vicdanını yansıtıyor." diye konuştu.

Erciyes, "Portre" kategorisinde, Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ köyünde kadınların, rengarenk giyim kuşamlarıyla günlük hayatlarında 500 yıllık geleneklerini yaşatmasını anlatan, Ahmet Aslan'ın, "Yılların Ardından" isimli fotoğrafı için yaptığı tercihi şu sözlerle açıkladı:

"Bu portre, Muğla'nın, Anadolu'nun zengin kültürel mirasının yansıması. İki Anadolu kadınının kılık kıyafeti. Çok başarılı bir fotoğraf. Tebrik ediyorum."

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın objektifinden çıkan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenini yansıtan "Mavi vatanımız" isimli kareye oy veren Erciyes, "Teknofest sırasında Deniz Kuvvetlerimizin Boğaz geçişinde TCG Anadolu'yu, TCG Savarona ile birlikte içine alması bakımından bu fotoğrafı çok değerli buluyorum." dedi.

Erciyes, "Spor" kategorisinde oyunu hiç tereddüt etmeden, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçı kapsamında Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılaşmada Yunanistan oyuncusu Kostas Papanikolaou ile milli oyuncu Alperen Şengün'ün mücadelesini yansıtan "Alperen" isimli fotoğraftan yana kullandığını açıkladı.

Karşılaşmayı Büyükelçilikte tertiplenen bir organizasyonda Türkler ve Yunanların birlikte izlediğini aktaran Erciyes, "Unutulmaz bir gündü. Maalesef finalde kaybettik ama bu maçtan bir kare olduğu için ve Alperen'in de başarılı oyununu hatırlattığı için oyumu bu fotoğrafa kullanıyorum." diye konuştu.

Erciyes, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde ise Ekvador'un 13 ana adadan oluşan Galapagos Milli Parkı'ndaki denizaltı zenginliklerini gösteren, Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" isimli çalışmasını tercih etti.

Kendisinin de sualtı fotoğraf çalışmaları yaptığını ve dalgıç olduğunu belirten Erciyes, özel ilgisi nedeniyle bu fotoğrafı seçtiğini kaydetti.

Erciyes, "Günlük yaşam" kategorisinde de İstanbul'da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışının Kız Kulesi'ne yansımasını fotoğrafıyla ölümsüzleştiren Elif Öztürk'e ait "Hava yolu" isimli fotoğrafa oy verdi.

Fotoğrafın siyah beyaz olduğuna dikkati çeken Erciyes, "Kız kulesi, göç eden kuşlar ve arkada da İstanbul silueti var. Bana çok etkileyici geldi. Fotoğrafçımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Erciyes, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Erciyes, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
