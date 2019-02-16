Son Dakika Haberleri: Büyükelçiler Badminton Oynadı

Büyükelçiler Badminton Oynadı

40 dakika önce

Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası, Ankara'da yapıldı.

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Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Endonezya, Singapur, Filipinler, Vietnam, Tayland, Brunei ve Malezya'nın büyükelçileri, elçilik çalışanları ve aileleri katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikle katılımcılar, güzel bir gün geçirdi.

TBF Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter Hayati Kısacık, günün anısına Büyükelçilere Türk Milli Takımı forması ve plaket hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Malezya, Asya, Ankara, Güncel
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