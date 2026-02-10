Büyükelçilik Aracına Çarpan Sürücü Yakalandı

NEVŞEHİR'de, Birleşik Krallık Büyükelçiliği aracına çarpıp kaçan sürücü, jandarma tarafından yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen yıl 20 Aralık'ta saat 04.30 sıralarında, Merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. Birleşik Krallık Büyükelçiliğine ait park halindeki araca, İ.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazanın ardından İ.B., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, kazaya karışan otomobilin Ürgüp ilçesi Kavaklı Önü Mahallesi'nde bulunduğu ve İ.B.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu görüşme sonrası, İ.B.'nin kazayı kendisinin yaptığını kabul ettiği sonrasında otomobili E.S.'ye sattığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.B.'nin otomobiliyle, park halindeki büyükelçilik aracına çarptığı, sonrasında kaza yerinden uzaklaştığı görüldü.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,