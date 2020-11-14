Büyükkılıç, başkanlarla KAYMEK Sanat Merkezi'ni gezdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile atıl kalmış mobilyaların geri dönüşüme kazandırıldığı KAYMEK Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, belediyenin iştiraki olan şirketleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ile KAYMEK Sanat Merkezi'ne giden Büyükkılıç, eskimiş 39 parçadan oluşan 14 takım mobilyayı geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

Büyükkılıç, "Eski ürünleri yenilemişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Atılacak olan tüm parçalar değerlendirilmiş. Dekoratif ahşap boyama ve süsleme, sedef çalışması, tezhip, çini ve resim gibi pek çok sanat kullanılmış. Geri dönüşümü önemser, değerlendirirsek ne kadar güzel işler çıkaracağımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.