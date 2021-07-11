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2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu - Son Dakika

2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu

11.07.2021 11:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında 1200 dekar alana, büyük kısmı biberiye olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında 1200 dekar alana, büyük kısmı biberiye olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan projeyle katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlandığı kaydedildi.

Geçen yıl Kandıra'da başlayan projeye bu yıl İzmit, Kartepe, Derince ve Karamürsel'in de dahil olduğu aktarılan açıklamada, "Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde tıbbi nane ve şeker otu dikimleri de başladı. Projeyle kadın istihdamında da artış sağlandı. Kadınlar, fide dikiminde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlarken, evlenme çağındaki bazı kızlar kazandıkları paralarla çeyiz ve düğün hazırlığı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçen yıl Kandıra'da 2 milyon biberiye fidesinin dikildiği, diğer ilçelerle birlikte şu ana kadar toplam 1200 dekarlık arazide biberiye ağırlıklı olmak üzere, tıbbi nane ve oğul otundan oluşan yaklaşık 2,5 milyon fidenin toprakla buluştuğu kaydedilerek, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda ziraat mühendislerinin çiftçilere danışmanlık hizmeti verdiği bildirildi.

Derince'de 120 bin biberiye fidesi dikilecek

Derince ilçesinde fidelerin ilk dikimlerine başlandığı belirtilen açıklamada, Tahtalı Mahallesi'nde 59 dönümlük alanda yaklaşık 120 bin biberiye fidesinin toprakla buluşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derince Çavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Turan, başvurusunun kabul edilmesi üzerine ziraat mühendislerinin gelerek tarlasında inceleme yaptığını, toprak analizi sonucu arazinin biberiye ekimine uygun olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Turan, 59 dönümlük tarlada gereken hazırlıkları yaptıktan sonra fide dikimine başladıklarını aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen bütün destekleri bize veriyor. Biz de bu pandemi döneminde elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tarlamızın bakımını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl biberiye hasadını belediyenin yapacağına dikkati çeken Turan, "Biz zaten anlaşmayı alım garantili yapmıştık. Hasat sonrası ürünlerin alımını Büyükşehir Belediyesi yapacak. Biz sadece tarlada bakımını yapacağız. Beş yıllık sözleşme imzaladık. Biberiye ekimini ilk kez yapıyoruz. Allah kısmet ederse, bir sıkıntı çıkmazsa, destekten uzun süre yararlanmayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu
2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Derince, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Toplum 2,5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Güler Kumsal: Bizde gittik bibriye dikmeye yevmiyemizi alamadik para yatmadi diyorlar bu sicakta emeğimizin karşiligini vermediler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Güler Kumsal: Biz de gittik biberiye dikmeye paralar yatmadı diyorlar osicaklarda çaliştik ama para yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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