Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Yalıhüyük'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Yalıhüyük'de

33 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçim çalışmaları için Yalıhüyük ilçesine gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Yalıhüyük'de, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçim çalışmaları için Yalıhüyük ilçesine gitti.

İlçeye girişinde konvoyla karşılanan Başkan Altay, Yalıhüyük Cumhuriyet meydanından ilçe sakinlerine seslendi.

Başkan Altay 31 Mart yerel seçimlerine Cumhur ittifakı ile güçlü bir şekilde girdiklerini belirterek; "Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı ile seçimlere hazırlanıyoruz." dedi.

Bu seçimi tüm dünyanın takip ettiği bir seçim olduğunu ifade eden Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam coğrafyası bu seçimi bekliyor, Filistin bu seçimi bekliyor. Arakan'daki Müslümanlar bu seçimi bekliyor. Mekke'de Medine'de Müslümanlar bu seçimin sonucunu bekliyor. Bu seçimi birde Avrupa bekliyor. Washington bekliyor, Avrupa ülkeleri bekliyor. Çocuklarımıza gençlerimize büyük bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Onun için bu seçimin sonucu çok önemli."

Altay son olarak, ilçeye 18 milyon lira yatırım yaptıklarını bu büyük hizmetlerin devam etmesi için tekrar Cumhur ittifakı adayı Hasan Koçer'in belediye başkanı seçilmesini istedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti'nin tekrar belediye başkanlığına adayı gösterdiği Hasan Koçer de, yeniden önce millet, önce memleket parolasıyla Cumhur İttifakı'nın gücü ile yeniden görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:55 Kaynak: AA

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