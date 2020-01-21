Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Şeker Fabrikasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Şeker Fabrikasında - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Şeker Fabrikasında

7 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek tarımsal ve güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Şeker Fabrikasında, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek tarımsal ve güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve İmar Daire Başkanı Ali Süslü ile fabrikaya giden Büyükkılıç, Başkan Akay ve şirket yöneticileri ile görüştü.

Büyükkılıç ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akay, Kayseri Şeker'e destek olan şehrin tüm yöneticilerine ve Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Akay, 2019-2020 kampanya dönemi, tarımsal çalışmalar, Kayseri Şeker'in hedefleri ve projeleri ile ilgili Başkan Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Büyükkılıç, Kayseri Şeker'in Türkiye'de çok önemli bir konuma sahip olduğunu, çiftçilerin ekmek kapısı olan Kayseri Şeker'e yöneticilerine ve çalışmalarına değer verdiklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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