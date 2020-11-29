Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (YENİDEN) - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (YENİDEN)

29.11.2020 15:35
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (YENİDEN), System.String[]

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan YemişkenBB. ERZURUMSPOR: Kayacan- Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Donald, Obertan, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

BB. ERZURUMSPOR: Kayacan- Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Donald, Obertan, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk. 66 Emrah), Ricardo GomesFRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Ferhat – Ersan Gülüm (Dk. 53 Gökdeniz), Pereira, Nuri Şahin, Ribeiro, Kudriashov, Jahovic, Ufuk (Dk.53 Eren), Amilton, Veysel Sarı, Podolski.SARI KART: Kaan Kanak, Mina, Donald (BB.ERZURUMSPOR), Pereira, Eren (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)KIRMIZI KART: Dk. 89 Edinaldo Gomes Pereira (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)GOL: Dk. 29 Kaan Kanak, Dk. 85 Ricardo Gomes (BB.ERZURUMSPOR), Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 65 Gökdeniz (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği Fraport-Tav Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.15'inci dakikada Ricardo Gomes'in pasıyla buluşan Novikovas'ın şutunda top üstten auta gitti.16'ncı dakikada Obertan'ın ara pasıyla rakip cezaalanına sağ kanattan giren Rashad Muhammed'in şutu direğin dibinden auta çıktı.17'nci dakikada Novikovas, sol kanattan girerken topa vurdu, meşin yuvarlak çatal diye tabir edilen yerden auta gitti.22'nci dakikada Podolski'nin pas verdiği Amilton, kale çizgisine yaklaşırken sert vurdu, top kaleci Kayacan'da kaldı.26'ncı dakikada Podolski'den aldığı topla cezaalanına giren Amilton'un sert şutunda top Kayacan'dan döndü.28'inci dakikada rakip defansı tek tek geçen Ricardo Gomes'in kaleye giden şutunda topu kaleci Ferhat ayağıyla önledi.29'uncu dakikada sol kanattan Antalya cezaalanına giren Kaan Kanak'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0.38'inci dakikada Ribeiro'nun cezaalanında topla buluşan Amilton'un şutu kaleci Kayacan'da kaldı.Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İKİNCİ YARI52'nci dakikada Novikovas kazanılan faul atışında topu Kaan Kanak'a gönderdi. Kaan Kanak'ın sert şutunda kaleci Ferhat topu güçlükle önledi.58'inci dakikada Ribeiro'nun pasıyla buluşan Podolski'nin sert şutunda top üstten auta gitti.60'ıncı dakikada konuk ekibin kullandığı korner atışı sonrası cezaalanı içinde oluşan karambolde topa son dokunan Veysel Sarı ağlara gönderdi. 1-1.65'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağından sağ kanatta topla buluşan Gökdeniz'in şutu ağlara gitti. 1-2.70'inci dakikada Podolski'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.85'inci dakikada Emrah'ın kullandığı serbest atışta cezaalanı içinde oluşan karambolde Ricardo Gomes dokunduğu topu ağlara gönderdi. Ofsayt itirazı üzerine pozisyonu VAR kamerasıyla izleyen hakem Ali Şansalan golü verdi. 2-2.

89'uncu dakikada Edinaldo Gomes Pereira 2'nci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Erzurumspor Kulübü, Ali Şansalan, Antalyaspor, Kaan Kanak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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