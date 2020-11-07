Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, stresli ve kazanılması gereken bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Kazanmaya odaklandığımız maç öncesi bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Son iki haftadır bireysel anlamda çok hata yaptık. Özellikle Fatih Karagümrük maçında bize yakışmayan bir skorla evimize döndük. O anlamda biraz stresli, bir o kadar da kazanılması gereken bir müsabaka gibi görüyordu." dedi.

İlk 45 dakikalık sürecin dengeli geçtiğini ifaden eden Özdilek, "Hem kazanabilirdik hem de kaybedebilirdik. İlk 45 dakika dengede giden bir oyun vardı. Kolay değil ama tabii bireysel hata ve akabinde kornerde golü yememiz, psikolojik olarak bizi etkiledi. Devre arasında oyuncularıma, tempoyu yükseltip biraz daha rakibi önde hataya zorlarsak gol bulabileceğimizi ifade etmiştim. Doğru bir zamanda gol geldi. Daha sonraki süreçte girdiğimi pozisyonları değerlendirebilseydik, bugün sahadan galibiyetle ayrılabilirdik." diye konuştu.

Özdilek, oyuncuların performansından memnun olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"90. dakikada gol de yiyebilirdik. Ben oyuncuların ortaya koyduğu futboldan memnunum. Önümüzde 15 günlük bir ara var. Bu arada fiziksel anlamda biraz daha esiklerimizi gidermeye çalışacağız. Daha sonra çok yoğun bir periyot bizi bekliyor. Tabii ki evimizde kazanarak araya girmek isterdik ama bu ligde her puan çok kıymetli. Oyuncularımı tebrik ediyor, rakibe de başarılar diliyorum."

İlhan Palut: "Kazanma isteğiyle maça geldik"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını dile getirdi.

"Şehrimizdeki depremden dolayı gerçekten İzmir adına çok üzücü günler yaşadık." diyen Palut, "Burada ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyor tüm İzmir halkına geçmiş olsun diyorum. Biz buraya kazanma isteğiyle geldik. Maçın başında 13. dakikada golü attık. Bu dakikadan beraberlik golüne kadar Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarı sahasında bizi bekleyen boşluklar vardı. Son pas, son vuruş anlamında gerekli beceriyi göstermediğimiz için skoru artıramadık. Şanssız bir gol yiyene kadar rakibe pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, rakibin son dakikada net bir pozisyon yakaladığını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galibiyet için tekrar oyuna ağırlığımızı koymaya çalıştık. Gerekli pozisyonları bulduk. Erzurumspor'un son dakikada çok net bir pozisyonu var. Onlar da maçı kazanabilirdi. Biz de son dakikada frikikle kazanabilirdik. Sonuç olarak berabere bitti. Genel anlamda baktığımızda kendimizi 1 puan almış değil, 2 puan kaybetmiş olarak görüyoruz. Sonuç olarak ligde sadece Fenerbahçe'ye yenildik ama yalnızca 1 galibiyetimiz var. Bu bizim adımıza iyi bir durum değil. İki hafadır gösterdiğimiz pasiflikten bugün kurtulmamız ve pozisyonlara girmemiz olumlu şeylerdi. Umarım milli maç arasından sonra skorların arttığı ve galibiyetlerin geldiği bir süreç olur."