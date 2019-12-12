Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e döneceğinden emin - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e döneceğinden emin - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e döneceğinden emin

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımın daha iyi olacağına inandığını belirterek, "Bütünleşerek bunu sağlayacağız. Bulunacağımız yer, her zaman Süper Lig." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e döneceğinden emin, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımın daha iyi olacağına inandığını belirterek, "Bütünleşerek bunu sağlayacağız. Bulunacağımız yer, her zaman Süper Lig." dedi.

Ligin 6. haftasında Bursaspor deplasmanındaki mağlubiyetinin ardından Altınordu, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, ve Osmanlıspor'u mağlup eden Erzurumspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor ve sahasında Akhisarspor ile berabere kaldı.

Mavi-beyazlı ekip, yakaladığı bu çıkışla 7 haftada 17 puan toplayarak puan cetvelinde üst sıralara çıkmayı başardı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeniden çıkışa geçerek sezon sonunda Süper Lig'e yükselebilmek için 15. haftada sahasındaki Giresunspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

"Takımı 3. Lig'den, Süper Lig'e taşıdık"

Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol takımlarının şehirlerin tanıtımı ve gelişmesinde en önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Erzurumspor'u hak ettiği yere taşımak için her türlü desteği verdiklerini ifade eden Sekmen, "Gençlerimizin ve sporseverlerin eğlenmeleri lazım. Bunu da en iyi kentin spor takımları ile gerçekleştiriyoruz. Göreve başladığımızda takım 3. Lig'deydi, oradan aldık Süper Lig'e taşıdık. Geçtiğimiz sezon bir yol kazası geçirdik. Elde olmayan, bizden kaynaklanmayan nedenler dolayısıyla takım tekrar 1. Lig'e düştü." diye konuştu.

Sekmen, belediye hizmetlerin yanı sıra sosyal kültürel ve sosyal faaliyetlerde hep üst noktaları hedeflediklerini belirterek, bunu da en iyi şekilde gerçekleştirme gayretinde olduklarını dile getirdi.

"Bulunacağımız yer her zaman Süper Lig"

Erzurumspor kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin. takımın daha iyi noktaya getirilmesi için çaba harcadığını aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Takımımızın daha iyi olacağına inanıyorum, bütünleşerek bunu sağlayacağız. Bulunacağımız yer her zaman Süper Lig. Bunu hep gündeme taşıyoruz. Erzurumspor'un yanı sıra güreş, basketbol, voleybol ve bütün spor dallarında da hep ön sıralarda olacağız. Takımımız büyük bir mücadelenin içerisinde. Sporda bazen elde olmayan nedenlerle aksaklıklar yaşanabiliyor. Biz zaten hedefi koyduk, bütün hizmetlerimizde birinci olmak, oraya oynuyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Sekmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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