Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

22.03.2021 17:44
Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi bazı gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi bazı gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlık yaptı.

Halfeti İlçesi merkezindeki Karaotlak, Siyahgül, Fırat Mahallelerinde imar planına ilişkin itirazlar, Viranşehir İlçe Merkezine yönelik hazırlanmış imar planı talebi, Akçakale ve Harran İlçesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı talebi için Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclislisinin yılda iki defa olağanüstü toplanma hakkı olduğu ve bunun birinci hakkını bugün gerçekleştirdiklerini ifade eden Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Olağanüstü toplantıyı yapmak için gündem maddeleri elbette merak ediliyordu, gündem maddeleri çok önemliydi bir an önce karar almamız gerekiyordu, biri Viranşehir ilçemiz bir diğer Halfeti ilçemizin imar durumu ile ilgili konularımızdır. Bir diğer konumuz ise tarım arazilerin işgalden kurtarılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün Akçakale yolunda giderken sağ tarafta bulunan dağlık bölge ile ilgili bir kentsel gelişim dönüşüm ilan etmiştik, geriye kalan kısmında oraya katılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bunların yetkisinin bir an önce Büyükşehir Belediyemize devredilmesi ile ilgili gündem maddesi. Viranşehir ilçemizin 2005 yılında yapılmış olan bir imar durumu vardı birde 2013 yılında gerçekleşmiş olan bir imar durumu. Bunlar mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Biz Viranşehirli vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıların giderilmesi ve belediyecilik açısından da Viranşehir Belediyemizin iş ve işlemleri sağlıklı yürütebilmesi için 2005 yılında yapılmış olan imar durumunu yeniden onaylamış olduk. Viranşehirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca Halfeti Belediyemizin de 5 binlik nazım imar planı maalesef yoktu, dolayısıyla şuanda imar durumuna işlendi. Bu kararları almamızı sağlayan, katkı sunan Büyükşehir Belediyemizin bütün meclis üyelerine ve bu çalışmaları yürüterek buraya sunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ŞANLIURFA

Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Viranşehir, Şanlıurfa, Halfeti, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika


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