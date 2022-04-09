Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

09.04.2022 15:48
Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde çiftçilere toplam 5 bin zeytin ve badem fidanı dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde çiftçilere toplam 5 bin zeytin ve badem fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımda bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerinde üretim modelini kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırarak uygulamak için yürüttüğü tarım politikası kapsamında, Arabanlı çiftçilere yüzde 60 hibe destekli 4 bin adet yağlık zeytin fidanı ile bin baden fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

ÇUKOBİRLİK Araban Şubesi Başkanlığı'nın deposunda gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Kaymakam Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ve çiftçiler katıldı.

Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı
Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı
Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı
Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

YORUMLAR
500
Çiftçilere 22 bin badem ve mahlep fidanı dağıtıldı Çiftçilere 22 bin badem ve mahlep fidanı dağıtıldı Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:49 Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda ne kadar, kasapta ne kadar? İşte aradaki büyük fiyat farkı ve karşılaştırmalı rakamlar
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 16:29:12. #1.11#
SON DAKİKA: Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement